Пункты плана победы зависят от решения Байдена, а не Путина - Зеленский

План победы Украины является стратегическим, и все его пункты зависят от решения президента США Джо Байдена, а не российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES), сообщает Новое время.

«Я не уверен, что могу поделиться всеми деталями, я дал слово президенту Байдену. Однако, действительно, план стратегический и он — посередине между саммитами мира. Этот план — об Украине, о наших военных. Там немного пунктов, но думаю, что это хорошо. Каждый из них будет зависеть от решения Байдена, а не Путина. Я не могу дать 100%, что это остановит Путина, но это точно сделает Украину сильнее» , — заявил глава государства.

11 сентября Зеленский сообщил, что на втором саммите мира Украина должна представить план победы, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.