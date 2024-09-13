Російські удари по Україні подвоїли ціни на електроенергію в ЄС – FT

Російські удари по українській інфраструктурі спричинили подвоєння цін на електроенергію цього літа в південно-східній Європі, підкреслюючи вразливість енергетичних ринків Європейського Союзу.﻿ Про це пише Financail Times, повідомляє БiзнесЦензор.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Брюссель терміново впоратися з "тривалою кризою" потужностей, яка призвела до такого екстремального рівня цін.

У листі до Європейської Комісії Міцотакіс зазначив, що ціни на електроенергію зросли в серпні з 60 євро за МВт-год до 130 євро за МВт-год.

Він закликав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн використати свій другий п'ятирічний термін на цій посаді, щоб "взяти на себе завдання просування більшої кількості міжкордонних потужностей", аби уникнути таких стрибків у майбутньому.

Фактори зростання цін у Греції, Угорщині та Румунії включають спекотну погоду, перебої з виробництвом електроенергії та низьку кількість опадів, через які водосховища, що живлять гідроелектростанції, висохли.

Але Міцотакіс сказав, що ключовим фактором також були атаки Росії на енергомережу України. Раніше Київ був нетто-експортером електроенергії, але цього року почав імпортувати значні обсяги електроенергії у своїх сусідів із ЄС.

Після потужних російських бомбардувань у першій половині 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії майже в шість разів порівняно з 2023 роком, свідчать дані ExPro Electricity.

"Це ще одна ціна, яку руйнівна війна Росії завдає нашим економікам" , – зазначив Міцотакіс.

Міцотакіс також попросив покращити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав "незрозумілою чорною скринькою – навіть для експертів".