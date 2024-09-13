Российские удары по Украине удвоили цены на электроэнергию в ЕС – FT

Российские удары по украинской инфраструктуре повлекли удвоение цен на электроэнергию этим летом в юго-восточной Европе, подчеркивая уязвимость энергетических рынков Европейского Союза. Об этом пишет Financail Times, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Брюссель срочно справиться с "длительным кризисом" мощностей, приведшим к столь экстремальному уровню цен.

В письме Европейской Комиссии Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию выросли в августе с 60 евро за МВт-час до 130 евро за МВт-час.

Он призвал президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен использовать свой второй пятилетний срок на этом посту, чтобы "взять на себя задачу продвижения большего количества граничных мощностей", чтобы избежать таких скачков в будущем.

Факторы роста цен в Греции, Венгрии и Румынии включают жаркую погоду, перебои с производством электроэнергии и низкое количество осадков, из-за которых питающие гидроэлектростанции водохранилища высохли.

Но Мицотакис сказал, что ключевым фактором также являлись атаки России на энергосеть Украины. Ранее Киев был нетто-экспортером электроэнергии, но в этом году начал импортировать значительные объемы электроэнергии у соседей с ЕС.

После мощных российских бомбардировок в первой половине 2024 года, Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют данные ExPro Electricity.

"Это еще одна цена, которую разрушительная война России наносит нашим экономикам" , – отметил Мицотакис.

Мицотакис также попросил улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал "непонятным черным ящиком – даже для экспертов".