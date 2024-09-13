Курська операція сповільнила наступ РФ у Харківській та Донецькій областях - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки операції ЗСУ у російській Курській області вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку та сповільнити їхнє просування в Донецькій області, повідомляє Новое время.
Про це український президент сказав на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
«Всюди, від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони [росіяни] хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція, я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували. На Харківщині ворога зупинено, сповільнено їхній наступ на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко», — заявив український президент.