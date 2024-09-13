Курська операція сповільнила наступ РФ у Харківській та Донецькій областях - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки операції ЗСУ у російській Курській області вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку та сповільнити їхнє просування в Донецькій області, повідомляє Новое время.

Про це український президент сказав на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).