Курская операция замедлила наступление РФ в Харьковской и Донецкой областях - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря операции ВСУ в российской Курской области удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить их продвижение в Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом украинский президент сказал на ХХ встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).