Курская операция замедлила наступление РФ в Харьковской и Донецкой областях - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря операции ВСУ в российской Курской области удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить их продвижение в Донецкой области, сообщает Новое время.
Об этом украинский президент сказал на ХХ встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
«Всюду, от востока до севера нашего государства готовились планы по созданию соответствующих буферных зон, а при том или ином боевом успехе они [россияне] хотели захватывать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция, я считаю, может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали. На Харьковщине враг остановлен, замедлено их наступление на Донетчину, там очень трудно и там до позитива еще далеко», — заявил украинский президент.