Один із останніх великих споживачів у ЄС відмовляється від газу з РФ

Компанія Wien Energie GmbH, що постачає енергію двом мільйонам жителів столиці Австрії та її околиць, оголосила, що з наступного року вперше за останні десятиліття відмовиться від використання російського палива. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія вже отримала 10 терават-годин енергії з альтернативних джерел, що становить близько 12% національного споживання, від постачальників скрапленого природного газу з Північної Африки та інших країн світу.

"В умовах агресивної війни Росії, незалежність від її газу є важливою для забезпечення безпеки постачання. До 2025 року всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції використовуватимуть газ, який не походить з Росії" , — зазначив Петер Ханке, керівник фінансового управління Відня.

Wien Energie планує і далі закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, проте вимагатиме від трейдерів підтвердження, що паливо не надходить з Росії. Для цього компанія застосовуватиме сертифікати походження, захищені від підробок за допомогою технології блокчейн.

Генеральний директор компанії Міхаель Штребль запевнив, що ціни для кінцевих споживачів не зростуть, навіть якщо альтернативні джерела газу виявляться дещо дорожчими за російські.

Австрія має одні з найтриваліших та найглибших зв'язків з російськими енергоносіями у Європі. У 2018 році країна продовжила довгостроковий газовий контракт з Росією до 2040 року. Державна компанія OMV AG, найбільший виробник викопного палива в Австрії, була заснована в рамках договору про незалежність країни після Другої світової війни, внаслідок якого енергетичні активи, що були під радянським контролем, передали Австрії в обмін на нейтралітет.