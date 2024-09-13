Один из последних крупных потребителей в ЕС отказывается от газа из РФ

Компания Wien Energie GmbH, поставляющая энергию двум миллионам жителей столицы Австрии и ее окрестностей, объявила, что со следующего года впервые за последние десятилетия откажется от использования российского топлива. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Компания уже получила 10 терават-часов энергии из альтернативных источников, что составляет около 12% национального потребления, от поставщиков сжиженного природного газа из Северной Африки и других стран мира.

"В условиях агрессивной войны России, независимость от ее газа важна для обеспечения безопасности поставок. До 2025 года все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут использовать газ, который не происходит из России" , — отметил Петер Ханке, руководитель финансового управления Вены.

Wien Energie планирует продолжать закупать газ через Центральноевропейский газовый терминал, однако потребует от трейдеров подтверждения, что топливо не поступает из России. Для этого компания будет использовать сертификаты происхождения, защищенные от подделок с помощью технологии блокчейн.

Генеральный директор компании Михаэль Штребль заверил, что цены для конечных потребителей не возрастут, даже если альтернативные источники газа окажутся несколько дороже российских.

Австрия имеет одну из самых продолжительных и глубоких связей с российскими энергоносителями в Европе. В 2018 году страна продлила долгосрочный газовый контракт с Россией до 2040 года. Государственная компания OMV AG, крупнейший производитель ископаемого топлива в Австрии, была основана в рамках договора о независимости страны после Второй мировой войны, в результате которого находившиеся под советским контролем энергетические активы передали Австрии в обмен на нейтралитет.