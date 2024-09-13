Зеленський анонсував зустріч з Байденом у вересні

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом США Джо Байденом у вересні. Про це глава держави сказав на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Новое время.

Відео виступу опубліковано у соцмережах Зеленського.

«Цього місяця заплановано нашу зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень. Завдяки їм Україна отримує достатню силу, достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру» , — заявив президент.

Він зазначив, що війну Росії проти України можна закінчити двома шляхами: силою або дипломатією.

«І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати. Якщо ми однаково із нашим ключовим партнером хочем перемоги, пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру» , — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що план перемоги України є стратегічним, і всі його пункти залежать від рішення президента США Джо Байдена, а не російського диктатора Володимира Путіна.

11 вересня Зеленський повідомив, що на другому саміті миру Україна має представити план перемоги, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.