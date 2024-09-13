Зеленский анонсировал встречу с Байденом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре. Об этом глава государства сказал на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Новое время.

Видео выступления опубликовано в соцсетях Зеленского.

«В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы, систему взаимосвязанных решений. Благодаря им Украина получает достаточную силу, достаточную, чтобы поставить эту войну на курс к миру» , — заявил президент.

Он отметил, что войну России против Украины можно закончить двумя путями: силой или дипломатией.

«И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы, пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира» , — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что план победы Украины является стратегическим, и все его пункты зависят от решения президента США Джо Байдена, а не российского диктатора Владимира Путина.

11 сентября Зеленский сообщил, что на втором саммите мира Украина должна представить план победы, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.