Індія домоглась звільнення 45 своїх громадян, яких незаконно змусили вступити до лав армії РФ та воювати проти України, заявив речник Міністерства закордонних справ Індії. Про це пише NDTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

У МЗС Індії розповіли, що ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської окупаційної армії. Речник відомства сказав, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.

Видання пише, що близько сотні громадян Індії опинилися в російській армії. Відомо, що четверо індійців загинули внаслідок їхньої участі у війні Росії проти України.

Відомо, що у травні цьогоріч індійські правоохоронці затримали чотирьох людей, які причетні до вербування людей до російської армії.

Нагадаємо, що на початку липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до РФ зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що однією з тем розмови було питання про повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ.