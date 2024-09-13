Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины, заявил представитель Министерства иностранных дел Индии. Об этом пишет NDTV, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИДе Индии рассказали, что еще по меньшей мере 50 индийцев находятся на фронте в Украине в составе российской оккупационной армии. Спикер ведомства сказал, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы их оттуда уволить.

Издание пишет, что около сотни граждан Индии оказались в российской армии. Известно, что четверо индийцев погибли в результате их участия в войне России против Украины.

Известно, что в мае этого года индийские правоохранители задержали четырех человек, причастных к вербовке людей в российскую армию.

Напомним, что в начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. СМИ писали, что одной из тем разговора был вопрос о возвращении граждан Индии, обманом привлеченных к службе в армии РФ.