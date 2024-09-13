РФ хоче стягнути на Курський напрямок до 70 тисяч військових - Зеленський

Росія прагне стягнути на Курський напрямок 60−70 тисяч військових. Російські війська вже почали швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не мають.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі у роботі ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Новое время.

«На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60−70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів» , — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що серйозних успіхів у росіян поки що не немає. Він зазначив, що українські військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для інших військово-політичних кроків.