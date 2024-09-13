В Україні систем Patriot більше заявленого, але все одно замало - Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них. Про це він заявив під час участі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Ліга.net.

Коментуючи інформацію про те, що Україна має нібито чотири комплекси Patriot, Зеленський зазначив: "Я не можу казати скільки. Але, я б так сказав, їх недостатньо. Їх дуже недостатньо, але, слава богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація".

Однак, як наголосив президент, для Patriot, як і для інших систем ППО, які є в Україні, постійно не вистачає ракет.