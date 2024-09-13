В Украине систем Patriot больше заявленного, но все равно недостаточно - Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал понять, что у Украины на вооружении есть больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем об этом официально сообщалось, но их все равно недостаточно, как и ракет к ним. Об этом он заявил во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает Лига.net.

Комментируя информацию о том, что у Украины есть якобы четыре комплекса Patriot, Зеленский отметил: "Я не могу говорить сколько. Но, я бы так сказал, их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава Богу, реальность более позитивная, чем официальная информация ".

Однако, как подчеркнул президент, для Patriot, как и для других систем ПВО, имеющихся в Украине, постоянно не хватает ракет.