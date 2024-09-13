Зеленський заслухав Умєрова та Сирського, пріоритет – зброя для фронту
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Говорили про забезпечення військових на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках. З посиланням на вечірнє звернення президента, повідомляє Українська правда.
"Щойно була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Доповідав також головком Олександр Сирський. Перший пріоритет це – зброя для наших воїнів на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх донецьких напрямках, загалом по фронту.
Це і питання постачання, і виробництва, як в Україні так і спільного з партнерами. Завдання максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію. Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Все для цього ми робимо", - сказал президент.