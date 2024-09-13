Зеленський заслухав Умєрова та Сирського, пріоритет – зброя для фронту

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Говорили про забезпечення військових на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках.﻿﻿ З посиланням на вечірнє звернення президента, повідомляє Українська правда.

"Щойно була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Доповідав також головком Олександр Сирський. Перший пріоритет це – зброя для наших воїнів на Покровському, Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх донецьких напрямках, загалом по фронту.