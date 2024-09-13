Зеленский заслушал Умерова и Сырского, приоритет – оружие для фронта
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Говорили об обеспечении военных на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях. Со ссылкой на вечернее обращение президента, сообщает Украинская правда.
"Только что был доклад министра обороны Рустема Умерова. Докладывал также главком Александр Сырский. Первый приоритет это - оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех донецких направлениях, в целом по фронту.
Это и вопрос поставки, и производства, как в Украине так и совместного с партнерами. Задача максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию. Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем", - сказал президент.