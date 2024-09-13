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Зеленский заслушал Умерова и Сырского, приоритет – оружие для фронта

Зеленский заслушал Умерова и Сырского, приоритет – оружие для фронта
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Говорили об обеспечении военных на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях.﻿﻿ Со ссылкой на вечернее обращение президента, сообщает Украинская правда.

"Только что был доклад министра обороны Рустема Умерова. Докладывал также главком Александр Сырский. Первый приоритет это - оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех донецких направлениях, в целом по фронту.
Это и вопрос поставки, и производства, как в Украине так и совместного с партнерами. Задача максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию. Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем", - сказал президент.

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