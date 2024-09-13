Зеленский заслушал Умерова и Сырского, приоритет – оружие для фронта

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Говорили об обеспечении военных на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях.﻿﻿ Со ссылкой на вечернее обращение президента, сообщает Украинская правда.

"Только что был доклад министра обороны Рустема Умерова. Докладывал также главком Александр Сырский. Первый приоритет это - оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех донецких направлениях, в целом по фронту.