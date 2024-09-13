Червоний хрест призупиняє роботу офісу в Дніпрі після удару по своїй місії

Міжнародний комітет Червоного хреста зупинить роботу дніпровського офісу після атаки на його персонал – про це в ефірі розповів спікер делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання про те, як зміниться робота Червоного хреста в прифронтових регіонах. За словами Власенка, делегація планує переглянути свої правила безпеки, які від 2014 року та до цієї атаки «працювали дуже добре».

«У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час» , – сказав він.

Власенко зазначив, що МКЧХ проведе власне розслідування ситуації, щоб зрозуміти, чи «не було допущено ніяких помилок із нашого боку».

«Але я думаю, що найближчим часом ми повернемось до нашої звичайної роботи, тому що ми працюємо тут, бо є населення, яке мешкає в прифронтовій зоні, яке потребує нашої допомоги» , – додав речник.

Він уточнив, що удар по місії МКЧХ стався до того, як її співробітники почали роздавати гуманітарну допомогу, інакше «жертв могло бути набагато більше».

Коментуючи те, що керівництво МКЧХ так і не назвало відповідальних за атаку, Власенко заявив, що організація «точно не знає», хто в ній винен:

«В українській делегації раніше гинули співробітники – в жовтні 2014 року загинув наш співробітник у Донецьку. Але на моїй пам’яті гинули і наші співробітники в Секторі Гази, Ефіопії, Ємені. Ми ніколи не намагаємося нікого звинуватити, назвати. Для нас це дійсно трагедія. Щоразу, коли ми втрачаємо наших співробітників, це велика трагедія. Тому для нас не стільки важливо назвати якихось винних, скільки важливо зробити так, щоб це не повторилося в майбутньому» , - сказав речник.

Він додав, що в співробітників Червоного хреста немає засобів для самозахисту, їх «захищає лише емблема».

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