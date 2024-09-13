Красный крест приостанавливает работу офиса в Днепре после удара по своей миссии

Международный комитет Красного креста остановит работу днепровского офиса после атаки на его персонал - об этом в эфире рассказал спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, как изменится работа Красного креста в прифронтовых регионах. По словам Власенко, делегация планирует пересмотреть свои правила безопасности, которые с 2014 года и до этой атаки работали очень хорошо.

«У нас есть офисы в Харькове, Днепре и Одессе, а также головной офис в Киеве и офис во Львове, ну и на противоположной стороне Донецка и Луганска. Вот пока наш днепровский офис прекратил работу на время» , – сказал он.

Власенко отметил, что МККК проведет собственное расследование ситуации, чтобы понять, «не было ли допущено никаких ошибок с нашей стороны».

«Но я думаю, что в ближайшее время мы вернемся к нашей обычной работе, потому что мы работаем здесь, потому что есть население, которое проживает в прифронтовой зоне, нуждающееся в нашей помощи» , – добавил спикер.

Он уточнил, что удар по миссии МККК произошел до того, как ее сотрудники начали раздавать гуманитарную помощь, иначе «жертв могло быть гораздо больше».

Комментируя, что руководство МККК так и не назвало ответственных за атаку, Власенко заявил, что организация «точно не знает», кто в ней виноват:

«В украинской делегации ранее гибли сотрудники – в октябре 2014 погиб наш сотрудник в Донецке. Но на моей памяти погибали и наши сотрудники в Секторе Газа, Эфиопии, Йемене. Мы никогда не пытаемся никого обвинить, назвать. Для нас это действительно трагедия. Каждый раз, когда мы теряем наших сотрудников, это большая трагедия. Поэтому для нас не столько важно назвать каких-то виновных, сколько важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем» , - сказал спикер.

Он добавил, что у сотрудников Красного креста нет средств для самозащиты, их «защищает только эмблема».

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