Спеціалісти ГУР провели масштабну кібератаку в РФ, знищено терабайти даних

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з активістами групи BO Team провели успішну атаку в Росії. Було атаковано російський федеральний засвідчувальний центр Основание, повідомляє Новое время.

У ГУР уточнили, що головна діяльність цього підприємства — видача електронних цифрових підписів. Компанія акредитована Міністерством цифрового розвитку РФ і вважається однією з найбільш захищених і надійних у Росії.

Зокрема, серед клієнтів центру є причетні до ведення війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема Вертольоти Росії, Альфа-Банк, Транснефть телеком, Трансмашхолдинг, Срібло Магадана.

Кіберфахівці змогли знищити терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також отримати базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб'єктів, які користувалися послугами центру.

У ГУР зазначили, що масив отриманих даних хакери мають намір виставити на продаж, а отримані кошти передати на потреби Сил безпеки й оборони України.