РФ може атакувати країни НАТО у відповідь на дозвіл далекобійних ударів - Bloomberg

Росія може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США і Європи бити далекобійною зброєю по РФ. Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб Європи і США, повідомляє Новое время.

Чиновники побоюються, що може збільшитися кількість диверсій і кібератак на країни НАТО. Ще один анонімний співрозмовник повідомив, що Росія може навіть наважитися завдати ударів по американських військах — прямих або непрямих. Зокрема, йдеться про атаки на Близькому Сході або в інших регіонах.

За словами одного з неназваних чиновників, президент США Джо Байден 13 вересня має обговорити застосування британських далекобійних ракет, підкріплених навігаційними даними США, з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

При цьому видання зазначає, що будь-які дальні удари, якщо їх схвалять, будуть завдаватися виключно по обмеженій кількості військових об'єктів, каже один із чиновників. Він також вважає, що Росія використовуватиме цю інформацію для пропаганди в Африці та Латинській Америці, де вербує найманців для війни.

Також журналісти нагадали про те, що 12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що такий крок зробить країни НАТО «безпосередніми сторонами конфлікту». Він сказав, що ухвалить «відповідні рішення».