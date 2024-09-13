РФ может атаковать страны НАТО в ответ на разрешение дальнобойных ударов - Bloomberg

Россия может усилить гибридные атаки на страны НАТО в ответ на разрешение США и Европы бить дальнобойным оружием по РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц Европы и США, сообщает Новое время.

Чиновники опасаются, что может увеличиться количество диверсий и кибератак на страны НАТО. Еще один анонимный собеседник сообщил, что Россия может даже решиться нанести удары по американским войскам — прямые или непрямые. В частности, речь идет об атаках на Ближнем Востоке или в других регионах.

По словам одного из неназванных чиновников, президент США Джо Байден 13 сентября должен обсудить применение британских дальнобойных ракет, подкрепленных навигационными данными США, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

При этом издание отмечает, что любые дальние удары, если их одобрят, будут наноситься исключительно по ограниченному числу военных объектов, говорит один из чиновников. Он также считает, что Россия будет использовать эту информацию для пропаганды в Африке и Латинской Америке, где вербует наемников для войны.

Также журналисты напомнили о том, что 12 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что такой шаг сделает страны НАТО «непосредственными сторонами конфликта». Он сказал, что примет «соответствующие решения».