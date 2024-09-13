Зеленський зустрівся в Києві з Майком Помпео

У п’ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з колишнім держсекретарем США Майком Помпео. З посиланням на Офіс президента, повідомляє Новое время.

Глава держави висловив вдячність американській адміністрації, Конгресу та народу США за військову та фінансову підтримку України.

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене» , — сказав Зеленський.

Президент також підкреслив необхідність збільшення військової допомоги, розвитку спільних оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію, Іран та КНДР.

Під час зустрічі обговорювали реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.