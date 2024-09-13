Зеленский встретился в Киеве с Майком Помпео

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Со ссылкой на Офис президента, сообщает Новое время.

Глава государства выразил благодарность американской администрации, Конгрессу и народу США за военную и финансовую поддержку Украины.

«Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает и соответствующее решение будет принято» , — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость увеличения военной помощи, развития совместных оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на Россию, Иран и КНДР.

Во время встречи обсуждали реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.