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У Генштабі оновили дані про втрати противника за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати противника за минулу добу
Фото: Facebook

За останню добу Сили оборони знешкодили 1210 окупантів та вивели з ладу 25 ворожих артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18086 (+25) од,
  • РСЗВ – 1186 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+13).

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