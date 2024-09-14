У Генштабі оновили дані про втрати противника за минулу добу

За останню добу Сили оборони знешкодили 1210 окупантів та вивели з ладу 25 ворожих артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали: