В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки

За последние сутки Силы обороны обезвредили 1210 оккупантов и вывели из строя 25 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили: