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В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки
Фото: Facebook

За последние сутки Силы обороны обезвредили 1210 оккупантов и вывели из строя 25 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 632630 (+1210) человек,
  • танков - 8674 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,
  • РСЗО - 1186 (+1) ед,
  • средства ПВО - 946 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
  • специальная техника - 3084 (+13).

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