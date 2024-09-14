В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки
За последние сутки Силы обороны обезвредили 1210 оккупантов и вывели из строя 25 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 632630 (+1210) человек,
- танков - 8674 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,
- РСЗО - 1186 (+1) ед,
- средства ПВО - 946 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
- специальная техника - 3084 (+13).