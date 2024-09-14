У Зеленського відповіли на погрози Путіна: робить це від страху

Гучні погрози російського диктатора Володимира Путіна свідчать про його страх. Україна повинна змусити Росію припинити терор, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Він наголосив на тому, що "потрібні сильні рішення". На думку керівника ОП, терор можливо припинити, знищивши військові об‘єкти, з яких він бере початок.

"Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території РФ. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей", - зазначив Єрмак.

Він додав, що дозвіл на удари України вглиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору і не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу. Саме цього прагне російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив про нібито втягування НАТО у війну проти Росії, якщо союзники України дозволять їй бити далекобійними ракетами по території РФ.

Що цьому передувало

Україна закликає партнерів зняти обмеження щодо використання наданої далекобійної зброї. Це питання обговорювалося під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та глава МЗС Британії Девіда Ламмі до Києва цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на рішення партнерів і закликав не затягувати з ним, оскільки Росія переміщує військові об'єкти углиб країни.

За даними Politico, США та Британії ухвалять відповідну угоду у вересні на Генеральній асамблеї ООН. А видання The Guardian зазначає, що США та Британія вже дали дозвіл Україні бити по тилах Росії, але не оголошують про це.