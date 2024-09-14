У Зеленского ответили на угрозы Путина: делает это от страха

Громкие угрозы российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его страхе. Украина должна заставить Россию прекратить террор, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщениеа руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Он отметил, что "нужны сильные решения". По мнению руководителя ОП, террор можно прекратить, уничтожив военные объекты, с которых он берет начало.

"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей", - отметил Ермак.

Он добавил, что разрешение на удары Украины вглубь России ускорит решение проблемы российского террора и не позволит ему распространиться на другие страны мира. Именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, недавно Путин заявил о якобы втягивании НАТО в войну против России, если союзники Украины разрешат ей бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Что этому предшествовало

Украина призывает партнеров снять ограничения по использованию предоставленного дальнобойного оружия. Этот вопрос обсуждался во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Ламми в Киев на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает решения партнеров и призвал не затягивать с ним, поскольку Россия перемещает военные объекты вглубь страны.

По данным Politico, США и Британии примут соответствующее соглашение в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. А издание The Guardian отмечает, что США и Британия уже дали разрешение Украине бить по тылам России, но не объявляют об этом.