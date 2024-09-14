Колишній глава Міноборони Британії: суперечка навколо далекобійних ударів вигідна Путіну

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ вигідна кремлівському правителю Владіміру Путіну, повідомляє Європейська правда.

Заяву колишнього міністра наводить The Guardian.

Воллес сказав, що розчарований тим, що ситуація із дозволом на далекобійні удари по РФ перетворилась на "чергове перетягування канату навколо іншого потенціалу".

Він нагадав про аналогічні затримки, зокрема, з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.

"Все це зволікання, все це перетягування канату на користь Росії і дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії і намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", – підкреслив Волес.

Він додав, що Путін – це "хуліган" і все, що йому потрібно для досягнення успіху – "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".

"І саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", – резюмував Воллес.

ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.

Своєю чергою британський прем'єр Кір Стармер натякнув, що подальший розвиток подій у цьому питанні може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.