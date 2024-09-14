Бывший глава Минобороны Британии: спор вокруг дальнобойных ударов выгоден Путину

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что спор о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ выгоден кремлевскому правителю Владимиру Путину, сообщает Европейская правда.

Заявление бывшего министра приводит The Guardian.

Уоллес сказал, что разочарован тем, что ситуация с разрешением на дальнобойные удары по РФ превратилась в "очередное перетягивание каната вокруг другого потенциала".

Он напомнил об аналогичных задержках, в частности, с решениями о поставках Украине танков и истребителей.

"Все это промедление, все это перетягивание каната в пользу России и позволяет Путину вставлять в это промедление угрозы, новые красные линии и попытки разделить международное сообщество по принципу "разделяй и властвуй", – подчеркнул Волес.

Он добавил, что Путин – это "хулиган" и все, что ему нужно для достижения успеха – "запугать людей" и "заставить людей остановиться".

"И именно так он заставляет нас изменить наше поведение", – резюмировал Уоллес.

СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.

В свою очередь британский премьер Кир Стармер намекнул, что дальнейшее развитие событий в этом вопросе может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.