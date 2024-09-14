Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з бійцями штурмових підрозділів
Генерал Олександр Сирський 14 вересня зустрівся з бійцями штурмових підрозділів ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
Фотографії з зустрічі оприлюднені в суботу, 14 вересня, у соціальних мережах Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Напередодні бою", — лаконічно прокоментував світлини Олександр Сирський.
Не виключено, що фото пов’язано з повідомлення про новий прорив українськими штурмовими групами російського кордону.
Як повiдомлялось, Сили оборони здійснили черговий прорив на Курщині.