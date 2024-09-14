Столтенберг розповів про зустрічі з російською стороною перед її вторгненням в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишає посаду, розповів про останні зустрічі з російською стороною перед її повномасштабним вторгненням в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це генсек НАТО сказав в інтерв’ю німецькому виданню FAS.

За словами Столтенберга, останнє засідання Ради НАТО-Росія під його головуванням відбулося в січні.

Тоді, згадує він, Росія вимагала, щоб усі війська НАТО були виведені зі східної території Альянсу.

"Це було абсолютно неприйнятно для нас, але я вірю в діалог. Тому ми знову сіли з ними за стіл переговорів", – зазначив Столтенберг.

Він додав, що на зустрічі були присутні два заступники міністра закордонних справ і оборони Росії.

За словами генсека НАТО, вона стверджували, що з їхнього боку немає військових планів і що Росія нібито перебуває під загрозою з боку України.

"Вони показали карти, ймовірно, щоб довести, що Росія оточена НАТО. Але навіть ці карти були неправильними. Наприклад, Данія взагалі не була позначена як територія НАТО. Це було неймовірно", – розповів Столтенберг.

Він досі не знає, чи це була погана підготовка, чи було зроблено навмисне.

Столтенберг також казав, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. З 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, стане главою Мюнхенської безпекової конференції.