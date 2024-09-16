"Республіканці проти Трампа" зібрали понад $35 млн на кампанію Гарріс
Республіканці, які виступають проти кандидата у президенти США Дональда Трампа, зібрали понад 35 мільйонів доларів на допомогу кандидату у президенти Камалі Гарріс. Про це пише Newsweek, повідомляє Українська правда.
У березні група "Республіканські виборці проти Трампа" (RVAT) поставила собі за мету зібрати 50 мільйонів доларів на кампанію, щоб допомогти демократам залишитися в Білому домі.
Протрампівські групи до цього часу зібрали щонайменше $574 млн, а Камала Гарріс понад $770 млн.
Це свідчить про стійке невдоволення Трампом серед деяких консерваторів напередодні виборів.
RVAT очолює консервативний стратег Сара Лонгвелл, яка заснувала групу разом з Біллом Крістолом, який працював в адміністраціях Рональда Рейгана і Джорджа Буша-молодшого, і Тімом Міллером, колишнім директором з комунікацій під час невдалої президентської кампанії Джеба Буша 2016 року.
Станом на 4 вересня з усіх 50 штатів надійшло понад 6 200 пожертв, сума яких варіюється від 1 долара до семизначних цифр, повідомила група.
"У нас є широка і міцна донорська база прихильників з усієї країни, які хочуть захистити демократію", - сказав речник RVAT Тоні Франкіз.