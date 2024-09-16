"Республиканцы против Трампа" собрали более $35 млн на кампанию Харрис

Республиканцы, выступающие против кандидата в президенты США Дональда Трампа, собрали более 35 миллионов долларов на помощь кандидату в президенты Камале Харрис.﻿﻿ Об этом пишет Newsweek, сообщает Украинская правда.

В марте группа "Республиканские избиратели против Трампа" (RVAT) поставила себе цель собрать 50 миллионов долларов на кампанию, чтобы помочь демократам остаться в Белом доме.

Протрамповские группы к этому времени собрали по меньшей мере $574 млн, а Камала Харрис более $770 млн.

Это свидетельствует об устойчивом недовольстве Трампом среди некоторых консерваторов накануне выборов.

RVAT возглавляет консервативный стратег Сара Лонгвелл, которая основала группу вместе с Биллом Кристолом, работавшим в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, и Тимом Миллером, бывшим директором по коммуникациям во время неудачной президентской кампании Джеба Буша 2016 года.

По состоянию на 4 сентября из всех 50 штатов поступило более 6 200 пожертвований, сумма которых варьируется от 1 доллара до семизначных цифр, сообщила группа.