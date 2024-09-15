У США анонсували суттєвий пакет допомоги Україні

У Білому домі зараз працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, який включатиме низку різних можливостей. Його планують оголосити до кінця цього місяця. Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван на форумі Ялтинська європейська стратегія, повідомляє Корреспондент.

"Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід" , - сказав Салліван.

Він також прокоментував затримки з допомогою, зазначивши, що це питання не політичної волі, а логістики. За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців.