В США анонсировали существенный пакет помощи Украине

В Белом доме сейчас работают над существенным пакетом помощи Украине, который будет включать в себя ряд возможностей. Его планируют объявить до конца этого месяца. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан на форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает Корреспондент.

"Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению, а также что мы лишаем Россию возможности совершить какой-то прорыв, который привел бы к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на восток" , - сказал Салливан.

Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

Как другой пример поддержки, он привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.