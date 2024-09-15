Сили оборони за добу ліквідували ще 1170 окупантів

Загальні бойові втрати військ РФ в Україні з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2024 року становлять близько 633 тисяч 800 осіб, з них 1170 осіб - за минулу добу.﻿ Про це Генеральний штаб повідомляє у Фейсбуці.

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Також Сили оборони знищили 8680(+6) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20), артилерійських систем – 18109 (+23), РСЗВ – 1186 (+0), засобів ППО ‒ 947 (+1), літаків – 369 (+0), гелікоптерів – 328 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85), крилатих ракет ‒ 2592 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53), спеціальної техніки ‒ 3084 (+0).