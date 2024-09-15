Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1170 окупантов

Общие боевые потери войск РФ в Украине с 24 февраля 2022 года по 15 сентября 2024 года составляют около 633 тысяч 800 человек, из них 1170 человек - за минувшие сутки. Об этом Генеральный штаб сообщает в Фейсбуке .

facebook.com/GeneralStaff.ua

Также Силы обороны уничтожили 8680(+6) российских танков, боевых бронированных машин – 17063 (+20), артиллерийских систем – 18109 (+23), РСЗО – 1186 (+0), средств ПВО – 947 (+1), самолет 369 (+0), вертолетов – 328 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 15234 (+85), крылатых ракет – 2592 (+1), кораблей / катеров – 28 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 24684 (+53), специальной техники – 3084 (+0).