У Чорному морі залишається сім носіїв "Калібрів" - Генштаб

У Чорному морі - 16 кораблів окупантів, з яких сім є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. ﻿Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: