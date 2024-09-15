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У Чорному морі залишається сім носіїв "Калібрів" - Генштаб

У Чорному морі залишається сім носіїв "Калібрів" - Генштаб
Фото: Pixabay

У Чорному морі - 16 кораблів окупантів, з яких сім є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.  ﻿Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

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