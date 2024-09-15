В Черном море остается семь носителей "Калибров" - Генштаб
В Черном море - 16 кораблей окупантов, из которых семь являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.