Шольц заявив, що Німеччина не дозволятиме бити своєю зброєю вглиб РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволитьУкраїні використовувати німецьку зброю для ударів вглиб РФ. Це рішення залишиться в силі, навіть якщо інші країни вирішать скасувати свої обмеження. З посиланням на Welt, повідомляє Корреспондент.

Відповідну заяву Шольц зробив під час спілкування з жителями міста Пренцлау в Браденбурзі.

"Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема" , - сказав Шольц.

Канцлер також прокоментував повідомлення про те, що США можуть зняти існуючі обмеження на використання зброї, підкресливши, що не всі спекуляції є достовірними.

Він підтвердив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку в рамках вже узгоджених умов, але залишиться вірною своїм принципам щодо обмежень на використання військових ресурсів.