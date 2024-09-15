Шольц заявил, что Германия не будет разрешать бить своим оружием вглубь РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволит Украине использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ. Это решение останется в силе даже если другие страны решат отменить свои ограничения. Со ссылкой на Welt, сообщает Корреспондент.
Соответствующее заявление Шольц сделал во время общения с жителями города Пренцлау в Браденбурге.
"Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции даже если другие страны решат иначе… Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема" , - сказал Шольц.
Канцлер также прокомментировал сообщение о том, что США могут снять существующие ограничения на использование оружия, подчеркнув, что не все спекуляции достоверны.
Он подтвердил, что Германия продолжит оказывать Украине военную поддержку в рамках уже согласованных условий, но останется верна своим принципам по ограничению использования военных ресурсов.