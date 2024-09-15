Окупанти скинули на Україну понад 800 КАБів за тиждень

За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.﻿﻿ З посиланням на президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Глава держави оприлюднив відео наслідків російських влучань.