Окупанти скинули на Україну понад 800 КАБів за тиждень
За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. З посиланням на президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.
Глава держави оприлюднив відео наслідків російських влучань.
"Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - повідомив він.