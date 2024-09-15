Оккупанты сбросили на Украину более 800 КАБов за неделю
За неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников. Со ссылкой на президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.
Глава государства обнародовал видео последствий российских попаданий.
"Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну. И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", - сообщил он.