Оккупанты сбросили на Украину более 800 КАБов за неделю

За неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.﻿﻿ Со ссылкой на президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Глава государства обнародовал видео последствий российских попаданий.