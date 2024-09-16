Підозрюваний у спробі замаху на Трампа підтримував Україну – CNN

Видання CNN зазначає, що затриманий за підозрою у замаху на колишнього президента США і нинішнього кандидата у президенти Дональда Трампа Раян Веслі Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії, повідомляє Українська правда.

"Раян Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день Х у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла" , – пише CNN.

У публікації йдеться про те, що Рут у Facebook закликав іноземців брати участь у війні (на боці України – ред.).

CNN пише, що чоловік називав себе "неофіційним зв'язковим" української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.

Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.