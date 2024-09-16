Подозреваемый в попытке покушения на Трампа поддерживал Украину – CNN

Издание CNN отмечает, что задержанный по подозрению в возможной попытке покушения на бывшего президента США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России, сообщает Украинская правда.

"Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов на день Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла" , – пише CNN.

В публикации говорится о том, что Рут в Facebook призвал иностранцев участвовать в войне (на стороне Украины – ред.).

CNN пишет, что мужчина называл себя "неофициальным связным" украинских властей и поощрял солдат из Афганистана воевать за Украину.

После стрельбы на поле для гольфа возле Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, заявив, что почувствовал облегчение, услышав, что Трамп не пострадал.