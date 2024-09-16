ППО збила під Києвом майже 20 ворожих безпілотників – військова адміністрація

Вночі 16 вересня сили ППО у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ворожих БпЛА.﻿﻿ Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня! Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed".

Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки російських безпілотників.