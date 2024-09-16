ППО збила під Києвом майже 20 ворожих безпілотників – військова адміністрація
Вночі 16 вересня сили ППО у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ворожих БпЛА. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня! Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed".
Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин", – йдеться в повідомленні.
Як зазначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.
Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки російських безпілотників.
"За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", – додав очільник КМВА.