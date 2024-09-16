ПВО сбила под Киевом почти 20 вражеских беспилотников – военная администрация
Ночью 16 сентября силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БпЛА. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.
"Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября Как и предыдущие нападения - враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed".
Но в отличие от последних атак, эта была массированная. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи и длилась она около 3-х с половиной часов", – говорится в сообщении.
Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.
Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка российских беспилотников.
"По предварительной информации, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений. Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются", – отметил глава КГВА.