ПВО сбила под Киевом почти 20 вражеских беспилотников – военная администрация

Ночью 16 сентября силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БпЛА.﻿﻿ Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября Как и предыдущие нападения - враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed".

Но в отличие от последних атак, эта была массированная. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи и длилась она около 3-х с половиной часов" , – говорится в сообщении.

Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами.

Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка российских беспилотников.