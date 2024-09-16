Гарріс засудила спробу замаху на Трампа

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа в неділю, повідомляє Українська правда.

"Я глибоко стурбована можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа сьогодні. У міру того, як ми будемо збирати факти, я буду чітко заявляти: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства" , – зазначила вона.

Гарріс також подякувала Секретній службі США та правоохоронним органам за їхню пильність.

"Як сказав президент Байден, наша адміністрація забезпечить Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для виконання її критично важливої місії" , – додала віцепрезидентка США.

Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.