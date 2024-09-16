Харрис осудила попытку покушения на Трампа

Вице-президент Камала Харрис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа в воскресенье, сообщает Украинская правда.

"Я глубоко озабочена возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа сегодня. По мере того, как мы будем собирать факты, я буду четко заявлять: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны сделать все возможное, чтобы этот инцидент не привел к еще большему насилию" , – отметила она.

Харрис также поблагодарила Секретную службу США и правоохранительные органы за их бдительность.

"Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее критически важной миссии" , – добавила вице-президент США.

После стрельбы на поле для гольфа у Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.