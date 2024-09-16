Курс валют НБУ на 16 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 16 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 15 вересня досяг рівня 41.3171 за 1 долар.
Євро подорожчав на 34 коп. до 45.7959 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 39 коп. до 54.2080 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 44 коп. до 48.7748 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.6738 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.317 100
|EUR
|Євро
|45.795 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54,208 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48.774 800
|PLN
|Польський злотий
|10.673 800
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.