Курс валют НБУ на 16 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 16 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 вересня досяг рівня 41.3171 за 1 долар.

Євро подорожчав на 34 коп. до 45.7959 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 39 коп. до 54.2080 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 44 коп. до 48.7748 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.6738 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.317 100 EUR Євро 45.795 900 GBP Фунт стерлінгів 54,208 000 CHF Швейцарський франк 48.774 800 PLN Польський злотий 10.673 800

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.