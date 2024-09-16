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Курс валют НБУ на 16 вересня

Курс валют НБУ на 16 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 16 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 вересня досяг рівня 41.3171 за 1 долар.

Євро подорожчав на 34 коп. до 45.7959 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 39 коп. до 54.2080 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 44 коп. до 48.7748 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 10 коп. до 10.6738 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.317 100 +0.0428
EUR Євро 45.795 900 +0.3364
GBP Фунт стерлінгів 54,208 000 +0.3863
CHF Швейцарський франк 48.774 800 +0.4442
PLN Польський злотий 10.673 800 +0.0977

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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